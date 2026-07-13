Milo Infante ha rivolto alcune dichiarazioni dopo aver lasciato la Rai, che hanno suscitato reazioni e discussioni sui social e sui media. La giornalista ha rivolto una frecciatina nei confronti di una collega, Selvaggia Lucarelli, senza specificare i contenuti delle sue parole. La questione ha alimentato un confronto pubblico tra le due professioniste, con commenti e reazioni da parte di utenti e altri addetti ai lavori. La vicenda ha attirato l’attenzione sul rapporto tra le due figure nel mondo dell’informazione.

Fin da subito è stato chiaro che le parole di Milo Infante dopo l’addio alla Rai sarebbero state destinate a fare discutere, anche e soprattutto considerata la ‘frecciata’ nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il giornalista ed ex volto di Ore 14 (la cui eredità su Rai 2 verrà raccolta da Salvo Sottile ) ha parlato delle ‘reazioni’ ricevute dopo l’annuncio del suo approdo in Mediaset soffermandosi anche su chi, a suo dire, non gli avrebbe fatto arrivare alcun messaggio di auguri. “È tra le poche persone a non averlo fatto” ha osservato Infante riferendosi a Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Selvaggia Lucarelli.

© Metropolitanmagazine.it - Continua lo scontro la Milo Infante e Selvaggia Lucarelli, nuove scintille tra i due

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scoppia una lite furibonda tra Salvo Sottile e Selvaggia Lucarelli, è scontro acceso:cosa è successo

Notizie e thread social correlati

Continua lo scontro la Milo Infante e Selvaggia LucarelliMilo Infante ha lasciato la Rai e ha rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato reazioni, in particolare nei confronti di Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli e Milo Infante, tensione immediata a Mediaset: il caso del mancato benvenuto accende lo scontro tra i due volti tvSelvaggia Lucarelli e Milo Infante sono stati protagonisti di uno scontro pubblico dopo un’intervista rilasciata dal giornalista.

Temi più discussi: Scontro tra Milo Infante e Salvo Sottile: Non sei Maradona. Cosa è successo; Milo Infante: In Rai volevano chiudermi perché levavo ascolti a Balivo. Potevo guadagnare 500mila euro. Sottile? Un po' triste; Milo Infante Salvo Sottile scontro cosa è successo; Rai, shock in diretta tra Paola Ferrari e Marco Tardelli: cala il gelo.

Milo Infante e Salvo Sottile: scontro sociale e polemiche sul nuovo programmaMilo Infante e Salvo Sottile si scambiano frecciatine social. Scopri i dettagli dello scontro e le novità per il programma Ore 14. notizie.it

Il duro scontro tra Milo Infante e Salvo Sottile: con la sua vena creativa…Milo Infante e Salvo Sottile si scontrano sul passaggio di consegne a Ore 14, tra accuse e metafore calcistiche sul ritiro delle maglie. rds.it