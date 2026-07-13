Continua lo scontro la Milo Infante e Selvaggia Lucarelli

Milo Infante ha lasciato la Rai e ha rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato reazioni, in particolare nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Le sue parole sono state considerate polemiche e hanno generato un dibattito pubblico. La discussione tra le due si è manifestata subito dopo l’addio dell’ex conduttrice alla rete pubblica. Le dichiarazioni di Infante sono state interpretate come una critica rivolta alla collega, contribuendo ad aumentare la tensione tra le parti.

Fin da subito è stato chiaro che le parole di Milo Infante dopo l’addio alla Rai sarebbero state destinate a fare discutere, anche e soprattutto considerata la ‘frecciata’ nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il giornalista ed ex volto di Ore 14 (la cui eredità su Rai 2 verrà raccolta da Salvo Sottile ) ha parlato delle ‘reazioni’ ricevute dopo l’annuncio del suo approdo in Mediaset soffermandosi anche su chi, a suo dire, non gli avrebbe fatto arrivare alcun messaggio di auguri. “È tra le poche persone a non averlo fatto” ha osservato Infante riferendosi a Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Salvo Sottile verso Ore 14 e scontro aperto con Selvaggia Lucarelli su Garlasco

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