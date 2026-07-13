Consob Mosca alla guida ad interim | Mercati europei troppo piccoli serve più integrazione

Notizia in breve

La Consob è guidata ad interim da Maria Chiara Mosca, in assenza di un presidente ufficiale da oltre quattro mesi. La relazione annuale viene presentata a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Mosca ha affermato che i mercati europei sono troppo piccoli e ha sottolineato la necessità di maggiore integrazione. Il mandato di Paolo Savona si è concluso a marzo senza essere rinnovato.