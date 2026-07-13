Consob Mosca alla guida ad interim | Mercati europei troppo piccoli serve più integrazione
La Consob è guidata ad interim da Maria Chiara Mosca, in assenza di un presidente ufficiale da oltre quattro mesi. La relazione annuale viene presentata a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Mosca ha affermato che i mercati europei sono troppo piccoli e ha sottolineato la necessità di maggiore integrazione. Il mandato di Paolo Savona si è concluso a marzo senza essere rinnovato.
La Consob si presenta all’appuntamento annuale con il mercato finanziario senza un presidente titolare. A oltre quattro mesi dalla conclusione del mandato di Paolo Savona, scaduto a marzo, è la presidente vicaria Maria Chiara Mosca a guidare l’Autorità e a presentare la relazione annuale a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano. Mosca, prima donna a svolgere questo ruolo, ha voluto innanzitutto ribadire la piena operatività dell’Autorità. “Questo collegio sta esercitando con pienezza i compiti ad esso assegnati”, ha affermato, ricordando che la vicarietà della presidenza è già stata sperimentata in passato per garantire continuità all’azione della Consob. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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