Consorzio Sannio-Alifano Marcantonio Pd | Della Rocca senza più numeri serve un cambio alla guida

Durante la recente seduta del Consorzio Sannio-Alifano, è stato deciso di rinviare la riunione a causa della mancanza del numero legale. È stato inoltre comunicato un disavanzo di 316 mila euro. Un rappresentante del Partito Democratico ha commentato che l’attuale presidente, Della Rocca, non dispone più di sufficienti numeri per continuare la gestione e ha richiesto un cambio alla guida.

Lo scorso 7 aprile ben sedici consiglieri su ventinove non si sono presentati alla seduta di consiglio dei delegati, che è stata pertanto rinviata per mancanza del numero legale. All’ordine del giorno vi era l’aumento dei ruoli.Già il 25 marzo il Comitato esecutivo, organo che ha la competenza sui ruoli, era stato sciolto per intervenuta mancanza del numero legale. Il presidente Franco Della Rocca aveva così deciso di trasferire la discussione in sede di consiglio, che peraltro non aveva competenza in merito. Il risultato è stato identico, un ulteriore fallimento. L’ente presenta un disavanzo di circa 316.000 euro. Per farvi fronte, nel bilancio di previsione, era già stato approvato un aumento dei ruoli del 5% evitando di percorrere la strada di un fattibile taglio dei costi e degli sprechi.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Consorzio Sannio-Alifano, Marcantonio (Pd): “Della Rocca senza più numeri, serve un cambio alla guida” Notizie correlate Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, Cairella (Lega): “Serve un cambio di passo nella gestione”Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Cosimo Cairella – Dirigente provinciale Lega Salvini Premier provincia di Benevento. Idrovore tricolori: l'appello alla pace del Consorzio di Bonifica Sannio AlifanoAnche la l’Anbi Campania partecipa all’iniziativa di Anbi nazionale sulle Idrovore Tricolori. Una raccolta di contenuti Consorzio Sannio-Alifano, Marcantonio (Pd): Presidente Della Rocca prenda atto di non avere più la maggioranzaLo scorso 7 aprile ben sedici consiglieri su ventinove non si sono presentati alla seduta di consiglio dei delegati, che è stata pertanto rinviata per mancanza del numero legale. All’ordine del giorno ... ntr24.tv Franco Albano rieletto presidente del consorzio di bonifica Sannio AlfanoÈ Franco Della Rocca, il nuovo presidente del consorzio di bonifica Sannio Alifano. E’ stato l’intero consiglio a sceglierlo nella serata di ieri, 31 marzo 2023, durante la seduta tenutasi nella sede ... ilmattino.it