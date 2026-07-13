La Consob incontra la comunità finanziaria Alla guida dell’Autorità Chiara Mosca Ecco chi è
La Consob ha incontrato la comunità finanziaria durante l’appuntamento annuale a Piazza Affari. La relazione si è concentrata sulla continuità istituzionale, senza un presidente titolare in carica, dopo la fine del mandato precedente. La guida dell’Autorità è stata assunta temporaneamente da Chiara Mosca, senza che siano stati annunciati cambiamenti nelle politiche o nelle strategie. L’evento si è svolto lunedì 13 luglio, coinvolgendo rappresentanti e operatori del settore finanziario.
Una relazione annuale all’insegna della continuità istituzionale. All’incontro annuale dell’Autorità di vigilanza sui mercati, in programma lunedì 13 luglio a Piazza Affari, non ci sarà un presidente titolare, dopo la conclusione del mandato di Paolo Savona. A presentare la relazione sarà Chiara Mosca, presidente vicario. È lei che guida la Consob, seppure in una fase transitoria. Nominata Commissario della Consob nell’agosto del 2021 (entrando ufficialmente in carica a settembre dello stesso anno) con un mandato di sette anni nel marzo del 2026, alla scadenza del mandato del presidente uscente Paolo Savona, ha assunto la presidenza vicaria in quanto commissario con maggiore anzianità di istituto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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