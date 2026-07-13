La Consob incontra la comunità finanziaria Alla guida dell’Autorità Chiara Mosca Ecco chi è

Notizia in breve

La Consob ha incontrato la comunità finanziaria durante l’appuntamento annuale a Piazza Affari. La relazione si è concentrata sulla continuità istituzionale, senza un presidente titolare in carica, dopo la fine del mandato precedente. La guida dell’Autorità è stata assunta temporaneamente da Chiara Mosca, senza che siano stati annunciati cambiamenti nelle politiche o nelle strategie. L’evento si è svolto lunedì 13 luglio, coinvolgendo rappresentanti e operatori del settore finanziario.