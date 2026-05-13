Consob dietrofront di Freni che ritira la candidatura alla presidenza | ipotesi Federico Cornelli o Gabriella Alemanno
La candidatura alla presidenza di Consob è stata ritirata da parte di Freni, con ipotesi di nomina di Federico Cornelli o Gabriella Alemanno. La decisione sarebbe legata a una mancanza di accordo all’interno della maggioranza, considerando anche il veto di Tajani e le analisi tecniche condotte dai vertici dell’ente. La situazione ha portato a un ripensamento sulla scelta del candidato più idoneo per la guida dell’autorità di vigilanza.
Alla base del ritiro, secondo quanto si apprende, vi sarebbe la mancanza di un equilibrio condiviso nella maggioranza, anche alla luce del perdurare del veto di Tajani e delle valutazioni tecniche emerse ai livelli apicali della Consob. Il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha fatto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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