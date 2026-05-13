Consob dietrofront di Freni che ritira la candidatura alla presidenza | ipotesi Federico Cornelli o Gabriella Alemanno

La candidatura alla presidenza di Consob è stata ritirata da parte di Freni, con ipotesi di nomina di Federico Cornelli o Gabriella Alemanno. La decisione sarebbe legata a una mancanza di accordo all’interno della maggioranza, considerando anche il veto di Tajani e le analisi tecniche condotte dai vertici dell’ente. La situazione ha portato a un ripensamento sulla scelta del candidato più idoneo per la guida dell’autorità di vigilanza.

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