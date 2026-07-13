Il Consiglio dei Ministri si appresta a nominare Guido Stazi come nuovo presidente della Consob. Attualmente ricopre il ruolo di segretario generale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Stazi è specializzato in piattaforme elettroniche e big data. La nomina avverrà domani, con un’accelerazione improvvisa rispetto ai tempi previsti.

Accelerazione improvvisa per il nuovo presidente della Consob che domani il cdm si appresta a nominare. Si tratta di Guido Stazi, attuale segretario generale dell’Antitrust ed esperto di piattaforme elettroniche e big data. In precedenza ha ricoperto il ruolo di segretario generale proprio presso la Commissione di vigilanza per i mercati e la borsa. La scelta del Governo per la guida della Consob In mattinata il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva anticipato l’intenzione di procedere nel corso della settimana ad assegnare la casella da oltre quattro mesi lasciata libera dal presidente Paolo Savona giunto a scadenza del suo mandato. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Chi è Guido Stazi, il giurista scelto dal Governo per la presidenza della Consob

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