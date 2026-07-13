Consob Guido Stazi sarà nominato presidente

Il governo ha deciso di nominare Guido Stazi come nuovo presidente della Consob. La conferma arriva da fonti ufficiali e l’approvazione dovrebbe avvenire durante il Consiglio dei ministri previsto per domani. La nomina di Stazi sostituisce il precedente presidente e sarà ufficializzata nelle prossime ore. La decisione è stata comunicata e si attende ora l’atto formale.

Milano, 13 luglio 2026 – Il nuovo presidente della Consob sarà Guido Stazi. Lo confermano qualificate fonti di governo. La sua nomina dovrebbe avere il via libera nel Consiglio dei ministri in programma domani. Stazi, economista, è segretario generale dell'Antitrust ed è stato dal 2013 al 2017 segretario generale della Consob. Stazi, romano classe 1957, è segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'8 marzo 2022, come si legge nel suo profilo sul sito dell'Agcm, in cui si ricorda che nella stessa authority in precedenza è stato responsabile del Comitato valutazioni economiche. L'economista, inoltre, è stato capo di gabinetto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (2005-2012) e segretario generale della Consob (2013-2017). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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