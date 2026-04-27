Un documento riservato rivela che l’ente di vigilanza finanziaria si oppone alla nomina di Freni, ritenendo che la sua candidatura sia incompatibile con la carica pubblica e che non possieda le competenze tecniche necessarie. Nel frattempo, il leader di un partito politico spinge con decisione per Freni, ricevendo il sostegno del ministro dell’Economia, che esprime piena fiducia nella sua capacità e competenza.

Matteo Salvini spinge con decisione per Freni, sostenuto anche dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ribadisce: "Ho totale fiducia in lui, ritengo che sia assolutamente bravissimo e competente". Ma sul fronte opposto Antonio Tajani e Forza Italia frenano nuovamente La candidatur.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Freni presidente Consob, l’ente contrario alla nomina, il DOCUMENTO riservato: “Incompatibile con carica pubblica, non è un tecnico”

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