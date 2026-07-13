Il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affermato che l’Autorità di vigilanza lavora senza interruzioni e che il nuovo presidente arriverà a breve. Durante l’incontro annuale con il mercato finanziario, ha sottolineato che le reazioni del mercato non sono commentabili, ma devono essere ascoltate. La dichiarazione arriva in un momento di attesa per la nomina del nuovo presidente dell’ente di controllo.

(LaPresse) “Le reazioni del mercato non si commentano, si ascoltano”. Lo ha dichiarato il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, a margine dell’incontro annuale della Consob con il mercato finanziario, in corso a Milano. Freni ha respinto l’ipotesi che l’attività della Consob sia rallentata in attesa della nomina del nuovo presidente, sottolineando che l’Autorità continua a operare regolarmente e senza interruzioni. “ La Consob sta lavorando a prescindere dalla Presidenza. La narrativa secondo cui sarebbe ferma in attesa del presidente non sta né in cielo né in terra”, ha affermato il sottosegretario, aggiungendo che la nomina del nuovo presidente “ sicuramente arriverà “, senza però indicare una tempistica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Consob, Freni: "L'Autorità lavora senza soste, il presidente arriverà"

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