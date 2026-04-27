Il presidente dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari si trova al centro di un dibattito legale riguardante la possibilità di essere nominato in una posizione pubblica. Un parere depositato dall’ente stesso evidenzia come la candidatura di Freni sia incompatibile con la funzione pubblica, sottolineando che non possiede i requisiti di un tecnico. Nel frattempo, alcuni esponenti politici continuano a sostenere la sua nomina, ribadendo la fiducia nelle sue competenze.

Matteo Salvini spinge con decisione per Freni, sostenuto anche dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ribadisce: "Ho totale fiducia in lui, ritengo che sia assolutamente bravissimo e competente". Ma sul fronte opposto Antonio Tajani e Forza Italia frenano nuovamente La candidatur.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Freni presidente Consob, il parere pro veritate contrario alla nomina nelle mani dell’ente: “Incompatibile con carica pubblica, non è un tecnico”

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