Consigli di lettura Vincenzo Schettini svela i suoi tre libri per l’estate | Comprate qualsiasi cosa anche i quotidiani ma leggiamo

Vincenzo Schettini consiglia di leggere, anche i quotidiani, per mantenere viva la passione per la lettura. Tra i tre libri suggeriti per l’estate, c’è “I cartoni animati anni 80 e 90” di Nicolò Targhetta, scelto come regalo personale dall’autore. Il volume è dedicato ai cartoni animati di quegli anni, rappresentando una passione di lunga data per Schettini.

Il primo titolo in lista è un regalo che l’autore si è concesso per assecondare una vecchia passione personale. Si tratta di I cartoni animati anni 80 e anni 90, scritto da Nicolò Targhetta. Essendo classe 1977, Schettini ricorda con affetto i pomeriggi passati davanti allo schermo a seguire le avventure di Heidi, dei Puffi o dello strano mondo di Minù. Il prof ha chiarito sùbito: “Non l’ho letto, questo è un consiglio, una lettura che farò quest’estate, poi vi dirò com’è”. Spazio poi a un libro da oltre seicento pagine (definito apertamente un volume da spiaggia), ovvero L’enigma della camera 622 dello scrittore Joel Dicker. La... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Interessato alla letteratura contemporanea (anni 2010-2020), ma i primi incontri sono stati per lo più deludenti! Aiuto? reddit