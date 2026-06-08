Vincenzo Schettini dà i suoi ‘compiti per le vacanze’ | lavoretti chiacchierate e movimento per sfuggire allo smartphone
Vincenzo Schettini ha annunciato le attività per le vacanze, tra cui lavori pratici, conversazioni e esercizio fisico. L’obiettivo è evitare l’uso eccessivo dello smartphone e favorire momenti di svago attivi. La fine della scuola segna il ritorno a compiti più concreti e a incontri faccia a faccia, distanziati dall’utilizzo di dispositivi digitali. La proposta include anche momenti di movimento e dialogo, per stimolare coinvolgimento e socializzazione durante le settimane di pausa.
La campanella è suonata, i libri tornano negli zaini o sulle mensole e la consueta domanda di fine anno si ripresenta puntuale: quali (e quanti) compiti assegnare agli studenti per le vacanze? L’insegnante Vincenzo Schettini, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha offerto una prospettiva decisamente alternativa ai suoi ragazzi per i tre mesi di stop dalle lezioni. Il primo suggerimento del docente riguarda i lavoretti estivi. Schettini invita i giovani a rendersi utili nella quotidianità, cimentandosi in vere e proprie esperienze pratiche stagionali: “Trovatevi un lavoretto“. Il professore consiglia alcune attività specifiche per l’estate, rivolgendosi direttamente ai ragazzi: “Andate a fare i camerieri, andate in campagna ad aiutare i nonni“. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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