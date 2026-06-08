Vincenzo Schettini dà i suoi ‘compiti per le vacanze’ | lavoretti chiacchierate e movimento per sfuggire allo smartphone

Notizia in breve

Vincenzo Schettini ha annunciato le attività per le vacanze, tra cui lavori pratici, conversazioni e esercizio fisico. L’obiettivo è evitare l’uso eccessivo dello smartphone e favorire momenti di svago attivi. La fine della scuola segna il ritorno a compiti più concreti e a incontri faccia a faccia, distanziati dall’utilizzo di dispositivi digitali. La proposta include anche momenti di movimento e dialogo, per stimolare coinvolgimento e socializzazione durante le settimane di pausa.