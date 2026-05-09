Fine anno scolastico i 3 consigli di Vincenzo Schettini agli alunni | Non mollare non trascurare non aspettare

Con la fine dell’anno scolastico che si avvicina, si moltiplicano i consigli rivolti agli studenti per affrontare con determinazione le ultime settimane di scuola. Un esperto in educazione ha condiviso tre suggerimenti principali: non mollare, non trascurare gli impegni e non aspettare che siano gli altri a sollecitare. La stanchezza accumulata rende questi ultimi giorni particolarmente impegnativi per molti studenti, che cercano di concludere l’anno nel modo migliore.

Il termine delle lezioni si avvicina a grandi passi. La stanchezza si fa sentire tra i banchi, rendendo lo sprint finale particolarmente faticoso per gli studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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