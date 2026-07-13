Congresso provinciale FdI Elena Burgassi eletta per acclamazione
Durante il congresso provinciale di Fratelli d’Italia alle Volte di Vicobello, Elena Burgassi, avvocato di 44 anni e presidente di Siena Casa, è stata eletta segretaria provinciale per acclamazione. Precedentemente, era stata nominata commissario del partito a livello locale. La nomina è avvenuta con il voto degli iscritti, confermando il suo ruolo di guida del partito nella provincia.
Da commissario a segretaria provinciale di Fratelli d’Italia. E’ stata eletta per acclamazione durante il congresso alle Volte di Vicobello Elena Burgassi, 44 anni, avvocato e presidente di Siena Casa, che ieri è stata confermata alla guida del partito provinciale, passando dalla nomina al voto degli iscritti. A presiedere le operazioni congressuali, la parlamentare Simona Petrucci, affiancata dal consigliere regionale Enrico Tucci. A partecipare ai lavori, il parlamentare Francesco Michelotti, il vicesindaco di Siena Michele Capitani, ma anche il segretario comunale di FdI Alessandro Manganelli, i consiglieri comunali Bernardo Maggiorelli,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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