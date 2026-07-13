congresso provinciale fdi elena burgassi eletta per acclamazione

Notizia in breve

Durante il congresso provinciale di Fratelli d’Italia alle Volte di Vicobello, Elena Burgassi, avvocato di 44 anni e presidente di Siena Casa, è stata eletta segretaria provinciale per acclamazione. Precedentemente, era stata nominata commissario del partito a livello locale. La nomina è avvenuta con il voto degli iscritti, confermando il suo ruolo di guida del partito nella provincia.