Divina Greco eletta nella presidenza provinciale Confesercenti Brindisi per Impresa Donna

Divina Greco, commerciante di San Pietro Vernotico, è stata eletta presidente provinciale di Confesercenti Brindisi. La sua nomina riguarda la rappresentanza di Impresa Donna, la federazione che si occupa di promuovere e coordinare iniziative per le imprese femminili in zona. La nomina è ufficiale e la sua figura entrerà a far parte della presidenza della confederazione a livello provinciale. Greco assume ora questo ruolo con l’obiettivo di rappresentare le imprese del territorio.

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