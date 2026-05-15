Divina Greco eletta nella presidenza provinciale Confesercenti Brindisi per Impresa Donna

Da brindisireport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Divina Greco, commerciante di San Pietro Vernotico, è stata eletta presidente provinciale di Confesercenti Brindisi. La sua nomina riguarda la rappresentanza di Impresa Donna, la federazione che si occupa di promuovere e coordinare iniziative per le imprese femminili in zona. La nomina è ufficiale e la sua figura entrerà a far parte della presidenza della confederazione a livello provinciale. Greco assume ora questo ruolo con l’obiettivo di rappresentare le imprese del territorio.

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BRINDISI - Divina Greco, commerciante di San Pietro Vernotico, entra ufficialmente nella presidenza provinciale della Confesercenti di Brindisi, in rappresentanza di Impresa Donna, la federazione che da tempo coordina con competenza, visione e impegno. La sua elezione è avvenuta al termine del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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