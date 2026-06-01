Nel congresso provinciale del Pd, Nico Bartalini è stato eletto segretario con l’82% dei voti. Secondo i dati ufficiali, circa duemila persone hanno partecipato alle votazioni. La partecipazione e il risultato evidenziano un’affluenza elevata rispetto alle precedenti consultazioni. La conferma del nuovo segretario si è svolta senza contestazioni ufficiali. La tornata elettorale si è conclusa con un risultato chiaro e condiviso dai partecipanti.

Risultato bulgaro per il congresso provinciale del Pd: Nico Bartalini è stato eletto segretario con l’82% dei consensi. "Ora all’opera. Ci concentreremo subito su tre priorità: consegneremo il nostro lavoro al presidente Eugenio Giani, segreterie itineranti nelle Feste de l’Unità e confronto con le forze politiche e sindacali". Duemila partecipanti, un dato che supera quello registrato nel congresso del 2021: "È un segnale che conferma la vitalità del nostro partito - dice il neo segretario – e la voglia di far parte del progetto collettivo che stiamo costruendo. Ringrazio Giacomo Bassi per il confronto e gli stimoli che non sono mancati nel corso di queste settimane" e definisce la piattaforma costruita in queste settimane "una visione per il futuro del Pd e del territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Congresso provinciale del Pd. Risultato bulgaro per Bartalini: "Hanno votato duemila persone"

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