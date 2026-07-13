congedo matrimoniale 2026 a chi spetta e come chiederlo

Nel 2026, il congedo matrimoniale spetta ai lavoratori pubblici e privati che si sposano, ma le modalità di richiesta variano in base al contratto di lavoro. Per ottenere il congedo, è necessario presentare apposita domanda all’azienda o all’ente di appartenenza, seguendo le procedure previste. La legge specifica anche la durata del periodo di assenza e i documenti richiesti, come il certificato di matrimonio.

Il matrimonio è uno dei momenti più importanti nella vita di ciascuno di noi, e non sorprende che le coppie vogliano vivere al meglio la coronazione del loro sogno d’amore. Gli impegni lavorativi, da questo punto di vista, potrebbero non aiutare: scadenze, meeting e routine potrebbero distogliere l’attenzione dei neosposi dal traguardo, portando con sé anche ansie e preoccupazioni. Fortunatamente, la legge tutela la serenità di tutte le coppie: in occasione del fatidico sì, infatti, i futuri sposi possono usufruire di un congedo matrimoniale per godersi al meglio questo momento magico. Cos’è il congedo matrimoniale. Il congedo matrimoniale è un periodo di assenza retribuita a lavoro a cui ciascun dipendente ha diritto in occasione del proprio matrimonio. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Congedo matrimoniale: quanti giorni spettano, chi li paga e come chiederli

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