quattordicesima 2026 a chi spetta davvero e quando arriva

La quattordicesima del 2026 rappresenta un pagamento supplementare che quest’anno torna a essere erogato, coinvolgendo pensionati e lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti. Questa mensilità aggiuntiva viene distribuita in periodi specifici e ha lo scopo di supportare chi riceve pensioni o stipendi. La sua assegnazione dipende da fattori legati alla tipologia di rapporto di lavoro e alle condizioni economiche dei beneficiari. La data di pagamento varia in base alle disposizioni stabilite dalle istituzioni competenti.

La quattordicesima 2026 torna anche quest’anno come una delle mensilità aggiuntive più attese, soprattutto da pensionati e lavoratori dipendenti che ne hanno diritto. Ma attenzione: a differenza della tredicesima, la quattordicesima non spetta a tutti. Per i pensionati si tratta infatti di una misura prevista dalla legge e pagata direttamente dall’Inps, mentre per i lavoratori dipendenti dipende esclusivamente dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Quando arriva la quattordicesima 2026. Per i pensionati il pagamento principale arriverà nel mese di luglio 2026, insieme alla pensione mensile. Chi invece compirà 64 anni entro il 31 dicembre 2026 potrà riceverla successivamente con il conguaglio di dicembre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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