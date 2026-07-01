Nel cedolino di pensione di luglio 2026 viene inclusa la quattordicesima pensionati, una somma aggiuntiva erogata dall'INPS. La liquidazione di questa somma avviene nel mese di luglio 2026. La quattordicesima spetta a determinati pensionati e il suo importo dipende dai requisiti stabiliti dalle normative vigenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui criteri di eleggibilità o sugli importi esatti.

Quando arriva la quattordicesima pensionati 2026? Nel cedolino di pensione di luglio 2026 è prevista la liquidazione da parte dell’INPS della somma aggiuntiva, detta anche quattordicesima. Grazie al Messaggio numero 2052 del 19 giugno 2026 l’Istituto chiarisce i requisiti e le modalità di erogazione dell’importo, con riguardo all’annualità corrente. Analizziamo la novità in dettaglio. Indice. Quattordicesima pensionati 2026: erogazione d’ufficio. I soggetti in possesso dei requisiti di seguito descritti ricevono la quattordicesima d’ufficio, senza necessità di trasmettere alcuna domanda all’INPS. Ad essere interessati sono coloro che, alla data del 31 luglio 2026, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Quattordicesima pensionati 2026: a chi spetta e a quanto ammonta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quattordicesima PENSIONI 2026: A chi spetta Requisiti, Importi e Date INPS

Notizie e thread social correlati

Quattordicesima 2026, quando arriva e a chi spetta: per i pensionati aumenti fino a 655 euroTra giugno e luglio del 2026 è prevista l’erogazione della quattordicesima, una mensilità aggiuntiva destinata ai lavoratori dipendenti, se prevista...

Quattordicesima pensionati 2026, a chi spetta, quando arriva, limiti di reddito e requisitiL’Inps ha annunciato che la quattordicesima pensionati 2026 verrà erogata con la mensilità di luglio, secondo quanto indicato nel messaggio del 19...

Temi più discussi: Quattordicesima 2026 pensionati: chi ha diritto e importi | CGIL; Quattordicesima pensionati 2026: a chi spetta e a quanto ammonta; Pensione. La quattordicesima arriva con il cedolino di luglio; Pagamenti Inps luglio 2026, le date da segnare sul calendario.

Quattordicesima per i pensionati nel 2026: a chi spetta, quando arriva Info e requisiti nel primo commento x.com

Cedolino Pensione di Luglio 2026: Quattordicesima e Altre Novità da Conoscere reddit

Quattordicesima 2026, quando arriva a giugno e luglio: le istruzioni per dipendenti e pensionatiLa quattordicesima mensilità del 2026 si avvicina. Il pagamento scatterà nelle prossime settimane, in alcuni casi già nei prossimi giorni. Le regole sulle tempistiche cambiano in base al contratto, pe ... fanpage.it

Quattordicesima pensionati 2026, a chi spetta, quando arriva, limiti di reddito e requisitiLa quattordicesima pensionati Inps del 2026 arriva con la rata di luglio: importi da 336 a 655 euro a seconda di anni di contributi e reddito ... quifinanza.it