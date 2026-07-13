Confindustria genera sul territorio un valore di 12,2 milioni di euro

Confindustria Brescia ha annunciato di aver generato circa 12,2 milioni di euro di valore economico nel 2025. La cifra deriva da attività e investimenti sul territorio, con un focus particolare sulla formazione interna. L’associazione sta portando avanti un percorso di miglioramento organizzativo e di rinnovamento degli spazi di lavoro, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza complessiva.

Confindustria Brescia chiude il 2025 con un valore economico generato di circa 12,2 milioni di euro, un investimento crescente sulla formazione interna e un percorso che punta a rendere l’associazione più efficiente, sia nell’organizzazione sia negli spazi di lavoro. È la fotografia restituita dal Bilancio di sostenibilità 2025 presentato ieri nella sede di via Cefalonia dal presidente Paolo Streparava, dal vicepresidente con delega a ESG e Legalità Matteo Meroni e dal direttore generale Filippo Schittone. La voce più rilevante del valore generato riguarda il personale: 5,6 milioni di euro, pari al 46% del totale. Alla comunità e al Sistema Confindustria sono stati destinati circa 1,7 milioni di euro attraverso contributi a imprese, istituzioni formative e altri enti, mentre le imposte versate ammontano a circa 283 mila euro. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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