Acquedotto pugliese | approvato il report integrato 2025 innovazione e risparmio idrico contro la crisi climatica Investimenti per 532,9 milioni di euro Valore della produzione di 731,2 milioni Utile d' esercizio di 12,8 milioni totalmente reinvestito Intrapresa una politica strutturale di contenimento dei costi

L’Assemblea degli Azionisti di Acquedotto Pugliese ha approvato il Report Integrato 2025, che include un piano di investimenti da 532,9 milioni di euro e prevede una produzione di 731,2 milioni. L’azienda ha registrato un utile d’esercizio di 12,8 milioni, tutti reinvestiti, e ha adottato una strategia di contenimento dei costi. La gestione coinvolge ora i Comuni insieme alla Regione Puglia, con un focus su innovazione e risparmio idrico.

Di seguito un comunicato diffuso da Acquedotto pugliese: L’Assemblea degli Azionisti di Acquedotto Pugliese (AQP), che nella nuova gestione in house vede i Comuni al fianco della Regione Puglia, ha approvato il Report Integrato 2025. Il documento unisce la rendicontazione economico-finanziaria e quella di sostenibilità della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) in Puglia e in 12 comuni della Campania. Nel 2025 AQP ha consolidato gli investimenti finalizzati a innovare il sistema e gestire la crisi climatica. I 532,9 milioni di euro impiegati — 1,46 miliardi nell’ultimo triennio — confermano un piano infrastrutturale attento alla crisi idrica, con ricadute positive sulla riduzione delle perdite, tema su cui l’azienda continua a investire.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Acquedotto pugliese: approvato il report integrato 2025, “innovazione e risparmio idrico contro la crisi climatica” Investimenti per 532,9 milioni di euro. Valore della produzione di 731,2 milioni. Utile d'esercizio di 12,8 milioni totalmente reinvestito. Intrapresa una politica strutturale di contenimento dei costi Notizie correlate Sacbo approva il bilancio 2025: valore della produzione a 165 milioni e personale in crescita, investimenti per oltre 48 milioniUn anno particolarmente vivace dal punto di vista delle opere di ampliamento, approvate da Enac e finanziate da Sacbo, rientranti nei programmi di... Leggi anche: Cotral, approvato il piano 2026: utile in calo ma valore della produzione record a 349 milioni Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Trepuzzi; La classifica delle migliori imprese di Bari nel 2026: chi sono e quanto fatturano; L'affermata conduttrice Alina Liccione incontra gli studenti del Benjamin Franklin Institute: costruire il domani con la bellezza e la professionalità. Acquedotto Lucano: approvato il bilancio 2024, utile 32mila euroUn traguardo significativo, conseguito in un anno di straordinaria complessità: lo ha detto l'amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta, dopo l'approvazione del bilancio ... ansa.it SETTIMANA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA: “C’È SEMPRE BISOGNO DI UMANITÀ” Acireale celebra la Settimana Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, un momento per riflettere sul valore della solidarietà e sull’importanza del volont - facebook.com facebook