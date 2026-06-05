Nautica | ogni euro prodotto genera 5,2 euro di valore aggiunto

Ogni euro prodotto dai cantieri navali genera un valore aggiunto di 5,2 euro. Un addetto diretto nel settore nautico crea in media circa 1,5 posti di lavoro. Questi dati evidenziano l’impatto economico e occupazionale dell’industria nautica, con un forte moltiplicatore di valore e un’occupazione significativa per ogni lavoratore diretto.

Come si moltiplica un singolo euro prodotto dai cantieri navali?. Quanti posti di lavoro genera ogni addetto diretto nel settore?. Quali sono le tre direttrici del nuovo sostegno governativo?. Come cambierà la gestione delle risorse marittime con la nuova legge?.? In Breve Ogni addetto diretto genera complessivamente 7,1 posti di lavoro nel settore. La legge sulla valorizzazione della risorsa mare definisce il mare asset strategico. Sostegno istituzionale basato su semplificazione, innovazione e internazionalizzazione delle imprese. Il settore nutre subfornitura, servizi, portualità e turismo nazionale.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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