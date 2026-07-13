La Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Chailly, ha eseguito un concerto trasmesso su Rai 3 e Rai 5. Il pianista Hayato Sumino ha partecipato all'esibizione. La trasmissione ha coinvolto un pubblico televisivo su entrambe le reti.

.Il pubblico di Concerto per Milano della Filarmonica della Scala si fa ancora più ampio: la trasmissione della tredicesima edizione che lo scorso 13 giugno ha portato più di diecimila persone in Piazza Duomo è in programma per mercoledì 15 luglio su Rai 3 alle ore 23:50 e giovedì 16 luglio su Rai 5 alle ore 21:20, con la conduzione di Gloria Campaner e la regia di Stefania Grimaldi. Come da tradizione, sul podio c’era il Direttore Principale Riccardo Chailly mentre ha debuttato con la Filarmonica il pianista giapponese dei record Hayato Sumino. Al centro del programma la Cuban Overture e il celebre Concerto in fa maggiore per pianoforte e... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Concerto per Milano su Rai 3 e Rai 5, la Filarmonica della Scala, guidata da Riccardo Chailly, con il pianista Hayato Sumino

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Concerto per Milano 2026: la Filarmonica in Piazza Duomo con Riccardo Chailly e Hayato Sumino

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