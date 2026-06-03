concerto per milano la filarmonica della scala in piazza duomo diretta da riccardo chailly e con ospite hayato sumino

La Filarmonica della Scala si esibisce in Piazza Duomo con Riccardo Chailly alla guida. Ospite del concerto è il pianista giapponese Hayato Sumino, al suo debutto con l’orchestra. La performance si svolge nel contesto di un evento dedicato a Milano.

. Sabato 13 giugno 2026 alle ore 21 torna Concerto per Milano, il grande appuntamento gratuito open air della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo, realizzato insieme con il Main Partner UniCredit, lo Sponsor Allianz e Esselunga e il Patrocinio del Comune di Milano. Ancora una volta l’orchestra esce dal Teatro alla Scala per esibirsi nel luogo simbolo della città, tra i palazzi storici e la splendida facciata gotica del Duomo per la tredicesima edizione del concerto che apre l’estate culturale milanese. La Filarmonica... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Concerto per Milano 2026: la Filarmonica in Piazza Duomo con Riccardo Chailly e Hayato Sumino

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