Concerto per Milano 2026 | la Filarmonica della Scala in Piazza Duomo con Riccardo Chailly e Hayato Sumino

Sabato 13 giugno 2026 alle 21, la Filarmonica della Scala si esibirà in Piazza Duomo per il tradizionale concerto gratuito all’aperto. La serata vedrà la partecipazione del direttore Riccardo Chailly e del giovane talento Hayato Sumino. L’evento, organizzato con il supporto di un partner principale, si svolgerà in modalità open air e si ripete ogni anno nello stesso giorno.

Sabato 13 giugno 2026 alle ore 21 torna Concerto per Milano, il grande appuntamento gratuito open air della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo, realizzato insieme con il Main Partner UniCredit, lo Sponsor Allianz e Esselunga, e il Patrocinio del Comune di Milano. L’orchestra esce dal Teatro alla Scala per esibirsi nel luogo simbolo della città, tra i palazzi storici e la splendida facciata gotica del Duomo per la tredicesima edizione del concerto che apre l’estate culturale milanese. Quest’anno la Piazza si trasforma in una ampia platea sotto le stelle con 5.000 posti a sedere a disposizione del pubblico gratuitamente. A dirigere il... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Concerto per Milano 2026: la Filarmonica in Piazza Duomo con Riccardo Chailly e Hayato Sumino

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