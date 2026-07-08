sfera ebbasta altri cinque concerti live

Sfera Ebbasta ha annunciato cinque nuovi concerti per luglio e agosto, ampliando il suo tour estivo. Dopo le esibizioni negli stadi e i due show a Milano il 8 e 9 luglio, l’artista conferma ulteriori date live. Le date aggiuntive si inseriscono nel calendario estivo, senza specificare le location o i dettagli precisi. L’artista continua così a portare la sua musica davanti al pubblico durante la stagione calda.

Prende sempre più forma l’estate live di Sfera Ebbasta. Dopo il grande entusiasmo registrato per gli show negli stadi, Sfera e la “doppietta“ a Milano l’8 e 9 luglio, arriva l’annuncio di 5 nuovi appuntamenti dal vivo per i mesi di luglio e agosto. Dopo le serate-evento negli stadi pensate per celebrare hit dopo hit i 10 anni di carriera del Trap King, che ad oggi ha collezionato 238 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro conquistando una delle fanbase più solide della scena musicale italiana, Sfera Ebbasta proseguirà sui palchi estivi di: Firenze, il 12 luglio Visarno Arena; Treviso - Villorba, il 16 luglio Arena della Marca; Salerno, il 25 luglio SalernoSounds; Palermo, l’1 agosto Velodromo Paolo Borsellino; Gallipoli (LE), il 14 agosto Oversound Music Festival (Parco Gondar - Arena). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Sfera Ebbasta al concerto di Tedua

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