I concerti più attesi per l'estate 2026 | arriva Bad Bunny Sal Da Vinci in tour post-Sanremo

L'estate 2026 in Italia si preannuncia ricca di eventi musicali con l’arrivo di artisti internazionali come Bad Bunny e Dua Lipa, entrambi attesi in diverse città italiane. Tra le date più attese ci sono anche i concerti di Sal Da Vinci, che si preparano a tornare dal vivo dopo la partecipazione a Sanremo. Questi appuntamenti rappresentano alcune delle principali tappe dei tour estivi previsti per la prossima stagione.

L'estate 2026 in Italia sarà un momento molto importante per la musica dal vivo: arriveranno grandi star internazionali come Bad Bunny e Dua Lipa, ma ci saranno anche appuntamenti storici per artisti come il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci. Qui i concerti più importanti per l'estate 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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