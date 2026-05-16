Eurovision l’emozione di Sal Da Vinci e l’augurio di Conti | Vinci sono i mondiali di canto

A poche ore dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma questa sera su Rai 1, Carlo Conti ha rivolto un messaggio a Sal Da Vinci, invitandolo a mantenere alto il suo nome. Sal Da Vinci, cantante e partecipante all’evento, si prepara a esibirsi nel prestigioso festival musicale. L’attenzione generale si concentra sull’evento musicale europeo, seguito da appassionati e media italiani. La competizione si svolge in una città europea, coinvolgendo diversi artisti provenienti da vari paesi.

(Adnkronos) – "Mi raccomando: tieni alto il tuo nome". È questo l'augurio di Carlo Conti per Sal Da Vinci, a pochi minuti dalla finale dell'Eurovision Song Contest 2026, in onda questa sera, sabato 16 maggio, su Rai 1. Nel corso dell'anteprima, Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, i due conduttori della telecronaca italiana della kermesse, hanno intervistato il cantautore italiano. "Questa esperienza la porterò sempre nel mio cuore, grazie al supporto di tutti gli italiani. L'ho sentito proprio nel cuore", ha detto Sal Da Vinci. "Siamo arrivati al rush finale e tra poco mi toccherà salire sul palco. Lo farò con tutto il sentimento che provo nel cantare questa canzone e nel lanciare questo messaggio d'amore", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Per sempre sì - Sal Da Vinci ( Sanremo 2026) | Sofia Del Baldo Piano & Voce

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