Con il nuovo sito Comune più vicino ai cittadini

Il Comune di Capannoli ha lanciato un nuovo sito internet, progettato per facilitare le pratiche burocratiche. Il portale permette di svolgere operazioni online senza dover fare file, offrendo un accesso più semplice ai servizi comunali. La gestione digitale mira a migliorare l’efficienza e l’interazione tra cittadini e amministrazione. La piattaforma rappresenta una novità rispetto ai precedenti strumenti digitali del Comune.

CAPANNOLI Il Comune di Capannoli ha un nuovo sito internet. "Una risorsa per sbrigare le pratiche burocratiche senza file e in modo semplice", il commento dell’amministrazione guidata dalla sindaca Arianna Cecchini. Il sito è stato realizzato secondo le linee guida per i siti web della pubblica amministrazione definite da AgId (Agenzia per l’Italia digitale) e finanziato con risorse del Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Consente di effettuare numerose operazioni online – spiega ancora il Comune di Capannoli – riducendo i tempi di attesa e gli eventuali spostamenti. Attraverso il sito è possibile, ad esempio, prenotare un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Milano diventa digitale: il nuovo sito semplifica la vita dei cittadini

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