Apollosa | nuovi servizi digitali per un Comune più vicino ai cittadini
A Apollosa sono stati introdotti nuovi servizi digitali destinati a rendere più semplice l’interazione tra amministrazione comunale e cittadini. Le piattaforme consentiranno di accedere a servizi e pratiche online e saranno presentate in un incontro pubblico. Durante l’evento, un esperto illustrerà nel dettaglio come utilizzare le applicazioni e le funzionalità offerte. La presentazione mira a fornire chiarimenti pratici e a facilitare l’accesso ai servizi digitali per tutti gli utenti.
? Punti chiave Come funzioneranno concretamente le nuove piattaforme per i cittadini?. Chi spiegherà l'uso pratico delle applicazioni durante l'incontro?. Quali fondi hanno permesso di finanziare questa trasformazione digitale?. Come cambierà il rapporto tra l'amministrazione e la popolazione?.? In Breve Incontro previsto per il 21 maggio 2026 alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare.. Italia Covino illustrerà i finanziamenti economici destinati alla modernizzazione amministrativa.. Bruno Formato mostrerà l'uso pratico delle nuove piattaforme e applicazioni informatiche.. Il personale comunale fungerà da facilitatore per superare le barriere digitali locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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