Apollosa | nuovi servizi digitali per un Comune più vicino ai cittadini

A Apollosa sono stati introdotti nuovi servizi digitali destinati a rendere più semplice l’interazione tra amministrazione comunale e cittadini. Le piattaforme consentiranno di accedere a servizi e pratiche online e saranno presentate in un incontro pubblico. Durante l’evento, un esperto illustrerà nel dettaglio come utilizzare le applicazioni e le funzionalità offerte. La presentazione mira a fornire chiarimenti pratici e a facilitare l’accesso ai servizi digitali per tutti gli utenti.

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