Il Quirinale celebra gli 80 anni della Repubblica con un nuovo sito dedicato ai cittadini

Da dayitalianews.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Quirinale ha lanciato un nuovo sito web dedicato ai cittadini italiani in occasione dell’80° anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. La piattaforma è stata creata per coinvolgere il pubblico e celebrare questa ricorrenza.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS In occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, il Quirinale ha presentato una nuova iniziativa digitale pensata per coinvolgere direttamente i cittadini italiani. Il progetto invita persone di ogni età a condividere un breve video personale sul significato della Repubblica, contribuendo così a una grande raccolta collettiva di testimonianze. “Per me la Repubblica è.”: al via la campagna social del Quirinale. La Presidenza della Repubblica ha lanciato la campagna intitolata “Per me la Repubblica è.”, chiedendo agli italiani di registrare pochi secondi di video in cui raccontare cosa rappresenti per loro la Repubblica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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