Commosse l’Italia suonando a Piazza Navona durante il Covid ora Jacopo Mastrangelo è costretto a lasciare quella terrazza

Durante il lockdown del marzo 2020, un ragazzo di 19 anni ha suonato la chitarra elettrica a Piazza Navona, attirando l’attenzione di molti. Ora, a causa di un provvedimento amministrativo, è stato costretto a lasciare quella terrazza. La scena si ripete nel cuore di Roma, dove l’artista aveva condiviso momenti di musica durante i giorni più difficili della pandemia. La decisione limita nuovamente la possibilità di esibirsi in quella zona pubblica.

A Marzo 2020 la Piazza Navona è deserta, Roma è immobile e l’Italia intera vive i giorni più duri del lockdown imposto dalla pandemia di Covid. È in quel silenzio irreale che un ragazzo di appena 19 anni sale sul tetto di casa con una chitarra elettrica. Si chiama Jacopo Mastrangelo e, senza immaginare quello che sarebbe successo di lì a poco, decide di regalare qualche nota a una città ferita. Quel momento diventerà uno dei simboli più emozionanti di quei mesi e cambierà per sempre la sua vita. Il pezzo che lo consacra è “Deborah’s Theme” di Ennio Morricone, colonna sonora di C’era una volta in America. Il video di quella esibizione, chitarra elettrica contro il silenzio irreale della piazza deserta, diventa virale in poche ore e arriva a totalizzare oltre 40 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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