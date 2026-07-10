Jacopo che durante il Covid suonava Morricone su una terrazza di piazza Navona | Torno per un' ultima esibizione dobbiamo lasciare la casa Qui è tutto un B&B
Durante il periodo del Covid, un musicista ha pubblicato un video in cui suonava il «Tema di Debora» di Ennio Morricone con la chitarra elettrica sulla terrazza di casa sua, con vista su una piazza Navona vuota. In quell'occasione ha detto: «Torno per un'ultima esibizione, dobbiamo lasciare la casa. Qui è tutto un B&B». Il video è diventato virale sui social.
Durante il Covid il video del «Tema di Debora» di Ennio Morricone eseguito con la chitarra elettrica sul terrazza della sua casa con affaccio su una piazza Navona spettrale era diventato virale sui social. Il suono che riempiva una piazza vuota, il rimbombo straniante delle casse a rompere il silenzio, la musica che riempiva l'assenza. Era il tempo degli striscioni sui balconi, delle riunioni sui lastrici condominiali, dei saluti da una finestra all'altra. Sabato 10 luglio alle 20 Jacopo Mastrangel0 ripeterà la sua performance del 2020 dallo stesso luogo: ancora il brano immortale del maestro Morricone, per celebrare... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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