Jacopo che durante il Covid suonava Morricone su una terrazza di piazza Navona | Torno per un' ultima esibizione dobbiamo lasciare la casa Qui è tutto un B&B

Notizia in breve

Durante il periodo del Covid, un musicista ha pubblicato un video in cui suonava il «Tema di Debora» di Ennio Morricone con la chitarra elettrica sulla terrazza di casa sua, con vista su una piazza Navona vuota. In quell'occasione ha detto: «Torno per un'ultima esibizione, dobbiamo lasciare la casa. Qui è tutto un B&B». Il video è diventato virale sui social.