Jacopo Mastrangelo suona l' ultima volta su piazza Navona come faceva durante il Covid Le suggestive immagini e il saluto di romani e turisti

Notizia in breve

Jacopo Mastrangelo ha suonato per l'ultima volta su piazza Navona, riproponendo il suo repertorio durante il periodo del Covid. Le immagini mostrano il momento in cui saluta i presenti, tra romani e turisti. Il musicista ha spiegato che il trasferimento deriva dal mancato rinnovo dell’affitto, perché l’area è ormai occupata principalmente da bed and breakfast. La performance è stata un saluto ai luoghi, secondo le sue parole.