Jacopo Mastrangelo suona l' ultima volta su piazza Navona come faceva durante il Covid Le suggestive immagini e il saluto di romani e turisti
Jacopo Mastrangelo ha suonato per l'ultima volta su piazza Navona, riproponendo il suo repertorio durante il periodo del Covid. Le immagini mostrano il momento in cui saluta i presenti, tra romani e turisti. Il musicista ha spiegato che il trasferimento deriva dal mancato rinnovo dell’affitto, perché l’area è ormai occupata principalmente da bed and breakfast. La performance è stata un saluto ai luoghi, secondo le sue parole.
L'addio allo scenario unico: Â«Traslochiamo, non ci hanno rinnovato l'affitto, qui ormai solo B&B. La mia musica per salutare i luoghi dell'infanzia e dire no, dopo la pandemia, a un mondo in guerraÂ» Era un appuntamento fisso durante la pandemia: Jacopo Mastrangelo Ã¨ tornato a suonare sabato al tramonto un'ultima volta sul suo terrazzo affacciato su piazza Navona. Uno scenario suggestivo al quale, eseguendo brani a lui cari, ha dato l'addio: Â«Traslochiamo, non ci Ã¨ stato rinnovato il contratto d'affitto, qui ormai Ã¨ tutto un B&B. La mia musica contro l'imbarbarimento e contro tutte le guerreÂ». L'attacco russo a Sumy, in Ucraina: le bombe cadono tra le persone in un parco giochi. 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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Jacopo suona sul tetto di Piazza Navona per l'ultima volta
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