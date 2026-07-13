Comitato salviamo Noceto lettera al presidente Giani | Ora sia fatta chiarezza
Il Comitato per la difesa del Noceto ha scritto una lettera al presidente della Regione Toscana, chiedendo chiarimenti sulla richiesta di costruire nel Noceto. La domanda principale è se sia effettivamente la Regione a spingere per lo sviluppo edilizio in quella zona. La lettera si concentra sulla necessità di fare chiarezza riguardo alla provenienza e alla natura della richiesta di intervento urbanistico.
Pontedera, 13 luglio 2026 – Il Noceto della frazione La Borra di Pontedera arriva sul tavolo del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Con una domanda molto semplice posta dal Comitato per la difesa del Noceto: “È davvero la Regione a chiedere di costruire nel Noceto?. “Al presidente Giani scriviamo di nuovo per chiedere un chiarimento istituzionale sulle motivazioni che hanno portato il Comune di Pontedera a mantenere una parte della lottizzazione prevista nell’area del Noceto – si legge in una nota stampa del comitato – La richiesta nasce dalle dichiarazioni rese dal sindaco nel corso dell’ultimo consiglio comunale quando, nel giustificare il mantenimento delle nuove edificazioni, ha affermato che ciò avverrebbe perché ’la Regione ci dice di dare un senso perimetrale alle nostre frazioni’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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