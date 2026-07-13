Comitato salviamo Noceto lettera al presidente Giani | Ora sia fatta chiarezza

Notizia in breve

Il Comitato per la difesa del Noceto ha scritto una lettera al presidente della Regione Toscana, chiedendo chiarimenti sulla richiesta di costruire nel Noceto. La domanda principale è se sia effettivamente la Regione a spingere per lo sviluppo edilizio in quella zona. La lettera si concentra sulla necessità di fare chiarezza riguardo alla provenienza e alla natura della richiesta di intervento urbanistico.