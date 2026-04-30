Il deputato di Fratelli d’Italia ha scritto all’Asl chiedendo chiarimenti sulla possibile sospensione del reparto di gastroenterologia dell’ospedale Versilia. La preoccupazione riguarda la possibilità di una chiusura o di una sospensione temporanea, che potrebbe incidere sulla disponibilità di un servizio considerato essenziale per la comunità, soprattutto in vista dell’arrivo della stagione estiva.

Scongiurare non solo la chiusura, ma anche soltanto la sospensione del reparto di gastroenterologia dell’ospedale "Versilia" per non privare la comunità di un servizio fondamentale tra l’altro con l’estate alle porte. Con una richiesta perentoria all’Asl: che si faccia chiarezza sulla vicenda e si convochi un tavolo di confronto per trovare soluzioni alternative. È l’accorato appello del segretario provinciale di Forza Italia Carlo Bigongiari, il quale manifesta tutta la sua apprensione dopo le indiscrezioni in merito al rischio di un ridimensionamento, o di una chiusura temporanea, annunciato giorni fa dal sindaco di Forte dei Marmi, e presidente della Conferenza zonale dei sindaci, Bruno Murzi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos ospedale Versilia. Bigongiari (FI) all’Asl: "Sia fatta chiarezza"

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