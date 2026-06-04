Lettera aperta al sindaco del comitato Palermo che respira | Salviamo gli alberi in città

Da palermotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lettera aperta indirizzata al sindaco di Palermo e all’assessore al Verde Urbano da parte del comitato "Palermo che respira", già promotore della petizione per l’istituzione del "Forum del verde" e della "Consulta dell'ambiente e del verde". "Signor sindaco, signor assessore all'Ambiente e al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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