Una nuova legge cinese sull’unità etnica è stata approvata, suscitando reazioni contrastanti. Secondo alcuni media occidentali, si tratterebbe di un provvedimento che potrebbe avere implicazioni razziali, mentre Ong e attivisti sostengono che mira a controllare dissidenti all’estero e a integrare le minoranze all’interno del paese. La legge stabilisce norme per rafforzare la coesione etnica e promuovere l’armonia tra le diverse comunità. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure adottate.

Per alcuni media occidentali siamo di fronte alle nuove “leggi razziali”. Per le Ong e gli attivisti dei diritti umani Pechino vorrebbe colpire i dissidenti all’estero e assimilare le minoranze in patria. Per il governo guidato da Xi Jinping, invece, la nuova discussa, controversa, chiacchieratissima Legge sull’unità etnica servirebbe a “creare una coscienza comunitaria comune per la nazione cinese”. Ci sono tre narrazioni diverse sulla Legge sulla promozione dell’unità nazionale e del progresso etnico entrata in vigore in Cina lo scorso primo luglio, ciascuna a suo modo esagerata. Per capire meglio di cosa stiamo parlando vale analizzare il testo della norma nella maniera più oggettiva possibile ( qui il testo integrale). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Come funziona (e a cosa serve) davvero la nuova legge cinese sull’unità etnica

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