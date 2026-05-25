Giochi Preziosi ha annunciato di aver concluso un accordo con un’azienda cinese, Superhisen, che prevede l’ingresso di quest’ultima come azionista di maggioranza. La trattativa, iniziata alcuni mesi fa, si è conclusa con la cessione di quote significative e un cambio di controllo. La società italiana manterrà alcune funzioni strategiche, ma il controllo sarà spostato verso l’azienda cinese. La notizia ha suscitato reazioni nel settore dei giocattoli e tra gli investitori.

Giochi Preziosi è forse uno dei marchi più famosi a livello europeo. L’azienda fondata dal brianzolo Enrico Preziosi si trova di fronte a un bivio decisivo per la sua storia. Il gruppo sembra possa essere assorbito dal gruppo cinese Superhisen, già partner industriale della società. Più che una cessione già definita dal fondatore e Ceo del Gruppo, si tratta di una trattativa avanzata che cambierà gli equilibri futuri dell’azienda. Come nasce Giochi Preziosi e perché rischia di fallire. Da un piccolo magazzino alle porte di Milano negli anni Settanta, Enrico Preziosi costruisce progressivamente un gruppo che sarebbe diventato uno dei principali operatori europei del settore giocattoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Giochi Preziosi diventa cinese, cosa c’è davvero dietro la trattativa con Superhisen

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