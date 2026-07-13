Colpaccio Lucchese | preso Dionisi

Federico Dionisi è stato ufficialmente acquistato dalla Lucchese. La firma del contratto è avvenuta nelle ultime ore, confermando le voci circolate alcune settimane fa. Il calciatore, che in passato ha giocato in diverse squadre di serie B e C, si è trasferito alla società toscana per rafforzare l’attacco. La notizia è stata comunicata tramite i canali ufficiali del club.

Lucca, 13 luglio 2026 – La nostra anticipazione di qualche settimana fa si è rivelata, alla fine, esatta: Federico Dionisi è un nuovo calciatore della Lucchese. L’annuncio è stato fatto direttamente dalla società rossonera, che ha poi presentato la «scheda» tecnica del neo centravanti. Federico Dionisi, nato a Rieti il 16 giugno 1987, è un attaccante di grande esperienza che vanta una lunga carriera tra serie A, serie B e serie C. Cresciuto calcisticamente nel Monterotondo, con cui ha debuttato in serie D nella stagione 200304, l’anno successivo è entrato a far parte della rosa del Messina in serie A. Dopo una parentesi in Portogallo con l’Olhanense, nella massima serie lusitana, è tornato in Italia nel 2014 per iniziare la lunga esperienza con il Frosinone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Dionisi, l’offerta della Lucchese. Ora il bomber deve decidereLa Lucchese ha offerto un contratto professionale a Federico Dionisi, che il 16 giugno ha compiuto 39 anni.

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