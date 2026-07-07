Dionisi l’offerta della Lucchese Ora il bomber deve decidere
La Lucchese ha offerto un contratto professionale a Federico Dionisi, che il 16 giugno ha compiuto 39 anni. La proposta è stata presentata al giocatore, che deve ora decidere se accettarla. Non sono stati resi noti dettagli specifici del contratto né le eventuali condizioni. Dionisi è quindi chiamato a valutare l’offerta e a comunicare la sua decisione.
La Lucchese il passo lo ha fatto, proponendo, così si dice, un contratto da professionista, a Federico Dionisi che il 16 giugno scorso ha spento 39 candeline. Ora tocca al capitano del Livorno dello scorso anno, decidere il suo futuro. All’Ardenza e dintorni i tifosi lo hanno considerato "uno di loro", apprezzandone la professionalità, oltre alle sue naturali doti di goleador. Per quel poco che trapela nelle stanze dei "bottoni" rossonere ed amaranto, si sa che Dionisi sta riflettendo sul da fare, aspettando magari di conoscere il pensiero del presidente del Livorno, prima di dire eventualmente "sì" alla Lucchese. Al "patron" Brunori, come a tutti i tifosi, non rimane che attendere le decisioni del bomber di Rieti, che dovrebbero, comunque arrivare nel giro di qualche giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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