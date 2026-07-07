Dionisi l’offerta della Lucchese Ora il bomber deve decidere

Notizia in breve

La Lucchese ha offerto un contratto professionale a Federico Dionisi, che il 16 giugno ha compiuto 39 anni. La proposta è stata presentata al giocatore, che deve ora decidere se accettarla. Non sono stati resi noti dettagli specifici del contratto né le eventuali condizioni. Dionisi è quindi chiamato a valutare l’offerta e a comunicare la sua decisione.