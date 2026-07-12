Lucchese - Il mercato | la svolta Il Livorno libera il bomber Dionisi

Notizia in breve

Il Livorno ha deciso di liberare Federico Dionisi, il suo attaccante. Dionisi, considerato un elemento chiave del reparto offensivo, non rientra più nei piani della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente e apre a possibili sviluppi di mercato. Dionisi, che era stato molto cercato dal club, lascia il Livorno senza ulteriori dettagli sui parametri della separazione. La società non ha ancora annunciato le prossime mosse.