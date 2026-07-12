Lucchese - Il mercato | la svolta Il Livorno libera il bomber Dionisi
Il Livorno ha deciso di liberare Federico Dionisi, il suo attaccante. Dionisi, considerato un elemento chiave del reparto offensivo, non rientra più nei piani della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente e apre a possibili sviluppi di mercato. Dionisi, che era stato molto cercato dal club, lascia il Livorno senza ulteriori dettagli sui parametri della separazione. La società non ha ancora annunciato le prossime mosse.
Federico Dionisi – il numero nove "sognato" dal "patron" rossonero Matteo Brunori per costruire, sulla carta, un "tridente" offensivo stellare con Sirbu e Lorusso, più Fedato e Kernezo –, sembra non rientrare più nei piani del Livorno dei fratelli Lucarelli (Cristiano in panchina, Alessandro in cabina di regia). All’ex capitano amaranto dovrebbe essere stato preferito il centravanti fiorentino Di Carmine. Se le cose stanno veramente così, Federico Dionisi ha, ora, tutto il tempo per valutare la proposta fattagli dalla Lucchese. Il trentanovenne di Rieti rappresenterebbe la classica "ciliegina sulla torta" dell’ importante campagna acquisti effettuata con largo anticipo dalla Lucchese nell’ottica di disputare un campionato di assoluto livello, in un girone particolarmente complicato come sarà quello toscano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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