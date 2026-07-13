colombia la crisi invisibile degli sfollati

Notizia in breve

In Colombia, migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa di conflitti armati e violenze. Questi sfollati interni vivono spesso in condizioni precarie, senza accesso adeguato a servizi essenziali come acqua, cibo e assistenza sanitaria. La crisi rimane poco conosciuta a livello internazionale, e molte famiglie continuano a cercare rifugio in aree urbane e rurali, lontano dai propri villaggi.