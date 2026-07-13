Colombia la crisi invisibile degli sfollati
In Colombia, migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa di conflitti armati e violenze. Questi sfollati interni vivono spesso in condizioni precarie, senza accesso adeguato a servizi essenziali come acqua, cibo e assistenza sanitaria. La crisi rimane poco conosciuta a livello internazionale, e molte famiglie continuano a cercare rifugio in aree urbane e rurali, lontano dai propri villaggi.
Francesco Citterich - Città del Vaticano La crisi degli sfollamenti in Colombia rappresenta oggi una delle emergenze umanitarie più gravi e allo stesso tempo meno visibili del panorama globale. Nonostante la sua portata, il Paese sudamericano occupa il terzo posto nella classifica delle crisi dimenticate stilata dal Norwegian Refugee Council (Nrc), che ogni anno segnala le situazioni in cui milioni di persone sfollate ricevono poca attenzione mediatica, scarsi finanziamenti e un limitato impegno politico internazionale. Oltre sessant'anni di conflitto armato In Evidence La Colombia è segnata da oltre sessant’anni di conflitto armato interno, una delle guerre più lunghe dell’America Latina. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
Notizie e thread social correlati
RD Congo, la crisi degli sfollati ai margini dell'agenda internazionaleIn Repubblica Democratica del Congo, milioni di persone sono costrette a lasciare le proprie case a causa di conflitti armati e violenze, vivendo...
Gaza, un attacco israeliano distrugge le tende degli sfollatiNella Striscia di Gaza, l’esercito israeliano ha colpito un’area dove si trovavano tende che ospitano persone sfollate.