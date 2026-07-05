In Repubblica Democratica del Congo, milioni di persone sono costrette a lasciare le proprie case a causa di conflitti armati e violenze, vivendo spesso ai margini delle aree ufficiali di assistenza. La crisi degli sfollati interni si protrae da decenni senza che venga posta al centro dell’attenzione internazionale, lasciando molte di queste persone senza accesso stabile a servizi fondamentali come cibo, assistenza sanitaria e riparo. La situazione rimane invariata, con poche iniziative mirate a rispondere alle loro esigenze quotidiane.

Francesco Citterich - Città del Vaticano C’è una tragedia umanitaria che coinvolge milioni di persone, che dura da decenni e che continua a consumarsi lontano dai riflettori internazionali. È la crisi degli sfollamenti nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), un Paese immenso, ricchissimo di risorse naturali eppure devastato da conflitti, violenze e instabilità cronica. Una crisi umanitaria che dura da trent'anni In Evidence Oggi la RDC rappresenta una delle più gravi emergenze umanitarie del pianeta e, secondo il più recente rapporto del Norwegian Refugee Council (NRC), occupa il secondo posto nella classifica mondiale delle crisi di sfollamento più trascurate del 2025. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - RD Congo, la crisi degli sfollati ai margini dell'agenda internazionale

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