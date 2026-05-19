Nella Striscia di Gaza, l’esercito israeliano ha colpito un’area dove si trovavano tende che ospitano persone sfollate. Durante l’assalto, sono state distrutte diverse strutture di fortuna, lasciando molte famiglie senza riparo. L’attacco si è verificato in un momento in cui le tensioni nella regione sono alte e le operazioni militari continuano. La notizia arriva in un contesto di crescente preoccupazione internazionale per la situazione nella zona.

L’esercito israeliano ha distrutto diverse tende che ospitavano famiglie sfollate durante un attacco nella Striscia di Gaza. Il raid è avvenuto dopo mezzanotte nella città meridionale di Khan Younis. I residenti hanno dichiarato di aver ricevuto una telefonata da un ufficiale israeliano che ordinava loro di fuggire dalla zona, pochi minuti prima dell’attacco aereo. Colpita una conduttura idrica che fornisce acqua potabile alle famiglie sfollate della zona. Billie Jean King si laurea a 82 anni e festeggia a colpi di dritto: "Sì, baby!" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, un attacco israeliano distrugge le tende degli sfollati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tempesta di sabbia colpisce Gaza, gli edifici e le strade avvolti da una nube arancione. Danneggiate le tende dei palestinesi sfollati – I videoUna violenta tempesta di sabbia ha colpito la Striscia di Gaza, riducendo drasticamente la visibilità e aggravando le già difficili condizioni della...

Beirut, forti piogge e forti venti colpiscono le tende degli sfollatiForti piogge e forti venti hanno colpito le tende che davano rifugio agli sfollati lungo il litorale di Beirut, strappando le tele e inzuppando...

La tortura dei detenuti palestinesi fa parte di un più ampio attacco israeliano alla vita dei palestinesi tutti. A Gaza, il genocidio continua. In Cisgiordania occupata, la violenza da parte dell’esercito israeliano e delle milizie dei coloni si sta intensificando, costrin x.com

Un attacco israeliano uccide il leader della ala militare di Hamas, che Israele afferma fosse un architetto degli attacchi del 7 ottobre reddit

Israele ha ucciso il leader militare di Hamas Izz al Din al Haddad in un attacco a GazaUn bombardamento israeliano ha ucciso 7 persone e ne ha ferite più di 30 nella città di Gaza, venerdì: il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno detto che l’obi ... ilpost.it

Raid aereo israeliano a Gaza: possibile uccisione del comandante di Hamas, Izz al-Din HaddadLe forze israeliane hanno colpito un edificio a Gaza City, con fonti che indicano la morte del leader delle brigate Al-Qassam. ilsole24ore.com