Avellino associazione a delinquere | otto misure cautelari

Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno eseguito otto misure cautelari nell’ambito di un’indagine su un’associazione a delinquere. Le accuse riguardano reati economico-finanziari e altri reati collegati. L’operazione si è svolta ad Avellino ed è stata condotta dalle forze dell’ordine per contrastare attività illecite di natura finanziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i dettagli dell’indagine.

Avellino, operazione dei Carabinieri: otto misure cautelari per associazione a delinquere e reati economico?finanziari. Avellino, vasta operazione dei Carabinieri nel capoluogo. È in corso nel capoluogo irpino una vasta operazione dei Carabinieri, impegnati nell’esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Avellino nei confronti di otto soggetti. L’attività si sviluppa su più fronti e coinvolge diverse aree del territorio. L’intervento rappresenta l’esito di una complessa indagine coordinata dall’ Autorità Giudiziaria avellinese. Le accuse: associazione a delinquere e danni all’Erario. Secondo quanto emerso allo...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Maxi operazione dei Carabinieri: 38 arresti per associazione a delinquere finalizzata ai furti

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