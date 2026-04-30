Sono state chiuse le indagini dell'operazione "Clean 3" di Pavia su un presunto sistema di corruzione e ricatti nei cantieri edili. Otto persone sono indagate, quattro di loro sono carabinieri, tre imprenditori e un ex dirigente dell'Ats.🔗 Leggi su Fanpage.it

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