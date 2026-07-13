Colleferro Cittadina nigeriana 56enne arrestata dalla Polizia di Stato Deve scontare oltre 5 anni di carcere

Da cronachecittadine.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna nigeriana di 56 anni è stata arrestata a Colleferro dalla Polizia di Stato. Deve scontare una pena superiore a cinque anni di reclusione. L’arresto è stato possibile grazie a un controllo capillare del territorio effettuato dal commissariato locale. La donna è stata condotta in carcere.

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