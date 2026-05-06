Un uomo di 56 anni residente in città è stato arrestato dai Carabinieri di Legnano e portato in carcere. La sua detenzione si basa su una condanna definitiva per frode informatica e falso, con una pena complessiva superiore a quattro anni di reclusione. L’arresto si è verificato il 6 maggio 2026, in esecuzione di un provvedimento giudiziario.

Legnano, 6 maggio 2026 – Doveva scontare una condanna definitiva per falso e frode informatica: per questo un 56enne residente in città è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Legnano e accompagnato in carcere. L’intervento è scattato nella giornata di venerdì 1° maggio, quando i militari sono riusciti a rintracciare l’uomo sul territorio dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria al termine dell’iter processuale. https:www.ilgiorno.itbresciacronacatruffa-partite-iva-societa-cinese-brescia-guardia-di-finanza-hmogvbk0 I fatti del 2017. I fatti risalgono al 2017 e riguardano reati legati all’ utilizzo illecito di strumenti digitali, tra manipolazioni di dati e operazioni fraudolente finalizzate a ottenere vantaggi economici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, 56enne arrestato per frode informatica: deve scontare oltre 4 anni di carcere

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